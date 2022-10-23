الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الصحة: 100 ألف طالب وطالبة يدرسون في مختلف الكليات الصحية
خبيرة: احذر وسادة النوم.. قد تكون القاتلَ الصامت
خدمة اليوم.. 3 خطوات للاستعلام عن رخص الأنشطة التجارية
«الأرصاد» يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق
شاهد.. طريقة إصلاح قطع سلك شاحن الجوال
وزير الإعلام المكلف يدعو إلى وضع خارطة طريق للنهوض بالعمل الإعلامي المشترك

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الصحة: 100 ألف طالب وطالبة يدرسون في مختلف الكليات الصحية

الصحة: 100 ألف طالب وطالبة يدرسون في مختلف الكليات الصحية

الصحة: 100 ألف طالب وطالبة يدرسون في مختلف الكليات الصحية
٠٧:٤٧:٢٨ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ذكر تقرير رسمي لوزارة الصحة، أن عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بمختلف التخصصات في الجامعات والكليات الصحية يصل إلى ما يفوق 100 ألف طالب وطالبة، منهم أكثر من 35% في تخصصي الطب البشري والتمريض.

وقال التقرير إن ذلك سيسهم في سد الحاجة تدريجيًا في القطاعات الصحية الحكومية والأهلية، وفقًا لصحيفة “المدينة”.

إقبال كثيف على التخصصات الصحية المتنوعة

وأوضح أن هناك إقبالاً من أبناء وبنات الوطن في الالتحاق بالتخصصات الصحية المتنوعة وخاصة (الطب البشري – التمريض – الصيدلة) لأهمية هذه التخصصات في ظل الحاجة المتزايدة عليها.

وتعكف العديد من الجهات الحكومية على محاولات توفير الأيدي العاملة المتخصصة من خلال:

1- التوسع في القبول والإيفاد

2- تجسير التخصصات المتنوعة.

3- إتاحة الفرصة لخريجي بعض التخصصات الجامعية في تغيير التخصص من خلال دورات تأهيلية تقوم بها على وجه الخصوص هيئة التخصصات الصحية.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تُعلن تسجيل 216 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 163 حالة

الكلمات الدلالية:
التخصصات الطبية الصحة دراسة التخصصات الطبية وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
رئيس المياه الوطنية: دفع مبلغ دون وجه حق يعتبر رصيداً للمشترك (فيديو)

رئيس المياه الوطنية: دفع مبلغ دون وجه حق يعتبر رصيداً للمشترك (فيديو)

١١:٥١ م، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠١٦
بالفيديو.. جندي مرابط في الحد الجنوبي يظهر سعادته بالأمطار الغزيرة

بالفيديو.. جندي مرابط في الحد الجنوبي يظهر سعادته بالأمطار الغزيرة

٠١:١٨ ص، السبت، ٢٠ يونيو ٢٠١٥
سرقة بطاقة تعريف وسلاح لأحد حُراس أوباما

سرقة بطاقة تعريف وسلاح لأحد حُراس أوباما

٠٢:٤٧ ص، الأربعاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٥
صورة تعزز مشهد الأمن في المسجد الحرام.. طائر يقف على كتف رجل أمن

صورة تعزز مشهد الأمن في المسجد الحرام.. طائر يقف على كتف رجل أمن

٠٩:١٠ م، الأحد، ١٢ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *