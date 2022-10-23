الصحة: 100 ألف طالب وطالبة يدرسون في مختلف الكليات الصحية

تواصل – فريق التحرير:

ذكر تقرير رسمي لوزارة الصحة، أن عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بمختلف التخصصات في الجامعات والكليات الصحية يصل إلى ما يفوق 100 ألف طالب وطالبة، منهم أكثر من 35% في تخصصي الطب البشري والتمريض.

وقال التقرير إن ذلك سيسهم في سد الحاجة تدريجيًا في القطاعات الصحية الحكومية والأهلية، وفقًا لصحيفة “المدينة”.

إقبال كثيف على التخصصات الصحية المتنوعة

وأوضح أن هناك إقبالاً من أبناء وبنات الوطن في الالتحاق بالتخصصات الصحية المتنوعة وخاصة (الطب البشري – التمريض – الصيدلة) لأهمية هذه التخصصات في ظل الحاجة المتزايدة عليها.

وتعكف العديد من الجهات الحكومية على محاولات توفير الأيدي العاملة المتخصصة من خلال:

1- التوسع في القبول والإيفاد

2- تجسير التخصصات المتنوعة.

3- إتاحة الفرصة لخريجي بعض التخصصات الجامعية في تغيير التخصص من خلال دورات تأهيلية تقوم بها على وجه الخصوص هيئة التخصصات الصحية.

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