خبيرة: احذر وسادة النوم.. قد تكون القاتلَ الصامت

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قالت خبيرة طبية، إن وسادة النوم غير الصحية قد تكون سببًا في أرق الإنسان وعدم نومه جيدًا ما يتسبب له في الكثير من الأمراض التي تسبب له الموت المبكر مثل القلق والاكتئاب والخرف.

وأوضحت الخبيرة كارين يو، أن النوم مع وسادة سيئة يمكن أن يزيد من احتمال الاستيقاظ أثناء الليل، وهذا النوم المتقطع يمكن أن يتركنا نشعر بالتعب والخمول على المدى القصير، ويكون له تأثير كبير على صحتنا وعافيتنا.

من جانبها، قالت الدكتورة لينسداي براوننغ إن النوم أمر حيوي لطول العمر، وعندما ننام، تقوم أدمغتنا بإصلاح أجسامنا جسديًا وتنظيم الهرمونات المهمة التي تتحكم في عمل أجسامنا أثناء النهار، وفق موقع “روسيا اليوم”.

النوم أمر حيوي لطول العمر

وأضافت أنه إذا لم نحصل على القدر المناسب من النوم أو النوع المناسب من النوم على المدى الطويل، فلن يتم إصلاح أجسامنا بشكل صحيح أثناء الليل.

وأوضحت أن النوم الجيد ضروري “لإزالة تراكم لويحات الأميلويد التي يمكن أن تسبب مرض الزهايمر”.

وتابعت أنه “عندما لا نحصل على قسط كاف من النوم، لا يكون لدى أدمغتنا الوقت للقيام بهذا التنظيف البدني للدماغ”.

وأشارت إلى أن قلة النوم عامل خطر لجهة الإصابة بالخرف، وإذا لم نحصل على قسط كاف من النوم، فإن أدمغتنا لا تنظم الهرمونات التي تتحكم في دافع الجوع (الغريلين واللبتين)، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

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