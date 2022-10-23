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خدمة اليوم.. 3 خطوات للاستعلام عن رخص الأنشطة التجارية

خدمة اليوم.. 3 خطوات للاستعلام عن رخص الأنشطة التجارية

خدمة اليوم.. 3 خطوات للاستعلام عن رخص الأنشطة التجارية
٠٧:٢٨:١١ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن رخص الأنشطة التجارية، حيث أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من الاستعلام عن رخصة مهنية عن طريق رقم الرخصة، من خلال عدة خطوات:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول إلى بوابة النفاذ الموحد.

2 – أدخل اسم الأمانة والبلدية المعنية.

3 – أدخل رقم الرخصة ورقم هوية مالك الرخصة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “8001248877 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
خدمة اليوم رخص الأنشطة التجارية رخصة مهنية وزارة الشؤون البلدية

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