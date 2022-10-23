«الأرصاد» يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

ضباب خلال ساعات الصباح الباكر

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 10- 20 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10- 20 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

ضباب على ينبع والرايس وينبع النخل

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمّن ضبابًا تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس وينبع النخل، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

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