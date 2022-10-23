الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. طريقة إصلاح قطع سلك شاحن الجوال
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شاهد.. طريقة إصلاح قطع سلك شاحن الجوال

شاهد.. طريقة إصلاح قطع سلك شاحن الجوال

شاهد.. طريقة إصلاح قطع سلك شاحن الجوال
٠٣:٢٥:٠٨ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

يعاني كثيرين من تلف وصلة شاحن الجوال، خاصة عند انقطاعها من المنطقة القريبة من ” السوكيت”، ما يجعل الجميع يتخلص من الشاحن وشراء بدلًا منه، رغم كون الشاحن الأصلي ليس له بديل بنفس الكفاءة.

وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يشرح فيه أحد الأشخاص بطريقة عملية كيفية إصلاح وصلة الشاحن عند انقطاعها.

وأظهر الفيديو كيف يقوم المختص بإصلاح الوصلة عن طريقة فك الشاحن وقطع الوصلة التي تعرضت للتلف، ثم يقوم بوضع الوصلة السليمة مكانها وإعادة الشاحن كما كان.

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اصلاح سلك الشاحن تقنيات سلك الشاحن شاحن جوال

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