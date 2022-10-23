شاهد.. طريقة إصلاح قطع سلك شاحن الجوال

تواصل- فريق التحرير:

يعاني كثيرين من تلف وصلة شاحن الجوال، خاصة عند انقطاعها من المنطقة القريبة من ” السوكيت”، ما يجعل الجميع يتخلص من الشاحن وشراء بدلًا منه، رغم كون الشاحن الأصلي ليس له بديل بنفس الكفاءة.

وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يشرح فيه أحد الأشخاص بطريقة عملية كيفية إصلاح وصلة الشاحن عند انقطاعها.

وأظهر الفيديو كيف يقوم المختص بإصلاح الوصلة عن طريقة فك الشاحن وقطع الوصلة التي تعرضت للتلف، ثم يقوم بوضع الوصلة السليمة مكانها وإعادة الشاحن كما كان.