قريبًا.. خاصية التصويت في القروبات والمحادثات تصل تطبيق واتساب

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أعلن عبدالله السبيعي الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، عن اقتراب وصول ميزة طال انتظارها في تطبيق الواتساب.

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: ” قريباً في واتساب WhatsApp خاصية التصويت في القروبات والمحادثات”.

وفي وقت سابق، أصبحت مجموعات تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، تضم بحد أقصى 1024 عضواً بدلا من 512 عضوا.

وأوضح تقرير جديد لموقع “WABetaInfo”، أن هذه الميزة الجديدة المتوقع أن يدعمها التطبيق قريباً بدأت في الظهور التجريبي.

ومن المقرر أن تعمل المجموعة التي تضم أكثر من ألف شخص بشكل مطابق لعمل الدردشات الجماعية حالياً.

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