روسيا تتحدث عن مواجهة عسكرية مباشرة مع الناتو.. تصعيد خطير

تواصل – فريق التحرير:

حذر مسؤول في الخارجية الروسية، مساء أمس السبت، من أن حلف شمال الأطلسي “يقترب من مستوى خطير ينذر بالمواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا”.

وتفصيلاً أوضح نائب مدير إدارة عدم الانتشار والرقابة على التسلح في الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، أن “دول الحلف تلتزم الصمت حول ضلوعها في الأزمة الأوكرانية، في حين تعمل على تقديم الدعم لكييف وتمدها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وإدارة العمليات القتالية”.

وأضاف أن واشنطن “تجني الحصة الأكبر من المكاسب من استمرار الحرب، واضطرار الدول الأوروبية لشراء الأسلحة منها قبل إرسالها إلى أوكرانيا”.

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مناورات الردع النووي

وتأتي هذه التطورات، بعد قيام الناتو بمناورات “الردع النووي” في بحر الشمال وبلجيكا والمملكة المتحدة، والتي قابلها إعلان وزارة الدفاع البيلاروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لإرسال 9 آلاف جندي لبيلاروسيا، في إطار الاتفاق بين موسكو ومينسك على نشر قوات عسكرية مشتركة على حدود بيلاروسيا الغربية، وأن طلائع تلك القوات بدأت بالوصول.

من جهته، أعلن الكرملين أن المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا أواخر سبتمبر الماضي “تخضع بالكامل لحماية الترسانة النووية الروسية”، قبل أن يعلن بوتين الأحكام العرفية بتلك المناطق.

هذه التطورات المتلاحقة، أثارت مخاوف واسعة من دخول الحرب مرحلة جديدة، قد تنطوي حتى على استخدام السلاح النووي، لا سيما مع الهجوم الأوكراني الأخير على خيرسون.

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