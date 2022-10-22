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خطأ في «فيسبوك مسنجر» يعرض بياناتك لخطر القرصنة
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خطأ في «فيسبوك مسنجر» يعرض بياناتك لخطر القرصنة

خطأ في «فيسبوك مسنجر» يعرض بياناتك لخطر القرصنة

خطأ في «فيسبوك مسنجر» يعرض بياناتك لخطر القرصنة
٠١:٥٤:٣١ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يحذر خبراء التقنية من خطأ تقني في تطبيق فيسبوك مسنجر، قد يعرض بيانات المستخدمين لخطر التسريب والقرصنة.

وينصح الخبراء في حالة استخدام فيسبوك مسنجر، بتشفير الرسائل النصية الخاصة بك، لأن تركها غير مشفرة يعرضك لخطر قراءة المتطفلين لرسائلك، كما يعرضها لخطر التهكير.

ويوضح الخبراء، أن فيسبوك أنشاء طريقة لتشفير الدردشات مباشرة في مسنجر، وهذا يعني أن النصوص الخاصة بك يتم حجبها أثناء نقلها مما يمنع المتطفلين من الوصول إليها أثناء عملية النقل.

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ووفقا لفيسبوك، فإن التشفير من طرف إلى طرف يضيف المزيد من الأمان والحماية إلى رسائل ومكالمات المستخدمين في أي محادثة، إذا قاموا بتمكين التشفير في كل محادثة فردية.

ويمكن تشفير الرسائل من خلال الخطوات التالية:

– افتح تطبيق فيسبوك مسنجر على آيفون أو أندرويد.

– أدخل محادثة محددة وانتقل إلى الإعدادات.

– الضغط على خيار بدء محادثة مشفرة من البداية إلى النهاية.

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