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لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة
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لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة
٠١:٥٦:٢٨ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير مالي.

مدير منشأة.

مستشار قانوني أول.

أخصائي عمليات حريق.

ضابط الإعلام والاتصال المؤسسي.

مهندس المشروع.

محلل أعمال.

مشرف عقارات (Soft Services).

مشرف مرافق (Soft Services).

مشرف مرافق (خدمات صلبة).

مشرف عقارات (خدمات صلبة).

مهندس عقارات.

محلل جذب الاستثمار الصناعي.

وكيل مركز اتصال العملاء.

وغيرها …

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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حملة الثانوية فرص عمل مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة

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