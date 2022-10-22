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بدولة عربية.. موقوف يفجر نفسه داخل سيارة شرطة
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بدولة عربية.. موقوف يفجر نفسه داخل سيارة شرطة

بدولة عربية.. موقوف يفجر نفسه داخل سيارة شرطة

بدولة عربية.. موقوف يفجر نفسه داخل سيارة شرطة
٠١:٤٤:٥١ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أقدم موقوف ليبي على تفجير نفسه، في دورية لمديرية أمن مزدة بعد القبض عليه ووضعه داخل سيارة الشرطة.

وحسب إعلام ليبي، حدثت الواقعة خلال تحرك الدورية على الطريق من مزدة إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة غريان حيث أقدم موقوف يدعى سيف الإسلام عبد الخالق الشيباني على تفجير قنبلة يدوية نوع “رمانة” داخل سيارة الشرطة.

وتتسبب الانفجار في مقتل الموقوف وإصابة رجلي أمن بإصابات متفاوتة.

من جانبها فتحت الداخلية الليبية تحقيقا في الواقعة، وطالبت عناصرها بضرورة تطبيق القواعد الإجرائية خلال التوقيف والتفتيش ونقل المطلوبين.

وأشارت الداخلية إلى متابعتها عن قرب حالة المصابين، داعية إلى ضبط النفس حتى استكمال التحقيقات في الواقعة.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الوضع الأمني مستقر داخل المنطقة، بالتعاون مع أعيان بلدية مزدة، ووجود الدوريات والتمركزات الأمنية التابعة للمديرية بالطريق العام محل الواقعة.

الكلمات الدلالية:
الداخلية الليبية دورية شرطة ليبيا موقوف يفجر نفسه

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