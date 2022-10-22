تحذير من مخاطر تناول الطعام في وقت متأخر من الليل

تواصل – فريق التحرير:

يحذر خبراء الصحة من خطورة تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، بسبب تأثير ذلك في زيادة الوزن، الإصابة بأمراض خطيرة منها السكري.

وتوصل باحثون إلى الآلية الكامنة وراء ارتباط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بزيادة الوزن ومرض السكري، وأوضحت الأبحاث أن وقت الأكل المتأخر يعطّل إيقاعات الساعة البيولوجية التي تتحكم في توازن الطاقة داخل الجسم.

وأوضحت الأبحاث التي أجريت في جامعة نورث وسترن بولاية إلينوي، أن النهار هو الوقت المثالي لتناول الطعام، عندما يكون تبديد الجسم للطاقة كحرارة هو الأمثل.

اقرأ أيضا:

5 توصيات مهمة في المؤتمر العلمي السابع لداء السكري

وعندما يستهلك الجسم حمية غذائية عالية الكربوهيدرات والدهون وفي وقت متأخر من الليل فإن الساعة البيولوجية تضطرب، فهي حساسة لتوقيت الأكل، ومن المفهوم أن البدانة ترتبط بالنوم لسبب يتعلق بحساسية الأنسجة الدهنية للوقت، وفقاً لموقع “ساينس دايلي”.

وأكد الباحثون أن دورة الكرياتين غير المجدية هي السبب وراء تخزين الطاقة داخل الأنسجة الكيميائية، ويقوم جزيء الكرياتين بمساعدة الخلايا على إطلاق الطاقة، وعند اضطراب الساعة البيولوجية تصبح فاعليته غير مجدية، وبالتالي يؤثر سلبا في زيادة الوزن.

اقرأ أيضا:

3 ممارسات سلبية تعيق التحكم في سكري كبار السن