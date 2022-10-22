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«هلال تبوك» ينقذ حياة طفل حديث الولادة بعد توقف قلبه
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«هلال تبوك» ينقذ حياة طفل حديث الولادة بعد توقف قلبه

«هلال تبوك» ينقذ حياة طفل حديث الولادة بعد توقف قلبه

«هلال تبوك» ينقذ حياة طفل حديث الولادة بعد توقف قلبه
١٢:٢٦:١٧ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر، بمنطقة تبوك بلاغاً عن حالة ولادة في وضع حرج للأم والمولود إذ تبين عند وصول الفرق الطبية التفاف الحبل السري حول عنق المولود ما تسبب باختناقه.

وذكر “هلال تبوك” أن الفرق الطبية تدخلت وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات، وقامت بعمل الإنعاش للمولود الذي اتضح أن قلبه متوقف وتنفسه كذلك، واستطاعت الفرق بعد (توفيق الله سبحانه وإرادته) إعادة النبض والتنفس له.

وأكدت الهيئة بأن هذه الحالات تعتبر من الحالات المعقدة والنادرة والتي تحتاج مجهودات طبية مكثفة ويعود نجاح مثل هذه الحالات لتكثيف الدورات الطبية المتخصصة والتدريب على كافة المهارات الإسعافية والطبية بدمى ووسائل تدريب متخصصه والتي تقام بشكل دوري.

 

 

الكلمات الدلالية:
الهلال الأحمر اناذ طفل حديث الولادة انعاش قلب طفل تبوك

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