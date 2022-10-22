السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«هلال تبوك» ينقذ حياة طفل حديث الولادة بعد توقف قلبه
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد
بعد ساعات.. الكلية التقنية بـ طريف والأحساء تفتحان باب القبول للتسجيل الإلكتروني
رئيس أوكرانيا يهاجم إيران ويدعو الناتو لـ«قصف الكرملين»
تقنية تنومة تعلنُ مواعيدَ القبول للفصل التدريبي الثاني
وظائف لعدد من التخصصات بشركة «رعاية»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد
١١:٥٤:٥٨ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

 

 

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 27 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 23 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:24 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:27 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 27 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 5:04

المدينة – 5:06

الرياض – 4:37

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:06

المدينة – 12:06

الرياض – 11:38

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:24

المدينة – 3:23

الرياض – 2:54

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 5:51

المدينة – 5:49

الرياض – 5:20

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  7:21

المدينة –  7:19

الرياض – 6:50

 

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
«النقل»: تطوير مخرج 34 بالرياض على شكل «ورقة برسيم»

«النقل»: تطوير مخرج 34 بالرياض على شكل «ورقة برسيم»

٠٣:٢٥ م، الأحد، ٠٧ يونيو ٢٠١٥
«العمل»: «حساب المواطن» قائم.. واستقالة «العصيمي» لن تُؤثِّر

«العمل»: «حساب المواطن» قائم.. واستقالة «العصيمي» لن تُؤثِّر

١١:٢٠ م، السبت، ١٠ يونيو ٢٠١٧
مقتل عشرات الحوثيين بغارات على تعز

مقتل عشرات الحوثيين بغارات على تعز

١٠:١٠ م، السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠١٥
أمطار وثلوج.. «المسند» يتوقع موعد ذروة الكتلة الباردة على المملكة

أمطار وثلوج.. «المسند» يتوقع موعد ذروة الكتلة الباردة على المملكة

٠١:٣٤ م، الخميس، ٠٩ يناير ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *