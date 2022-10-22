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أمطار غزيرة وبروق تضيء سماء بارق (فيديو)

أمطار غزيرة وبروق تضيء سماء بارق (فيديو)

أمطار غزيرة وبروق تضيء سماء بارق (فيديو)
٠١:١٨:١٣ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء محافظة بارق بمنطقة عسير بعد هطول أمطار رعدية غزيرة.

وأظهر المقطع البرق يضيء سماء محافظة بارق، مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف والحدود الشمالية,كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المجاردة

 

 

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة البرق بارق محافظة بارق

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