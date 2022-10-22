رئيس أوكرانيا يهاجم إيران ويدعو الناتو لـ«قصف الكرملين»

تواصل – فريق التحرير:

هاجم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إيران بشدة بسبب دعمها للنظام الروسي بالطائرات المسيرة، قائلاً “إن إيران تجني أموالا ملطخة بالدماء، من خلال تزويدها لروسيا بالطائرات المسيرة”.

كذلك دعا زيلينسكي في حوار مع شبكة “سي بي سي” نيوز الكندية، دول حلف “الناتو” إلى ضرب الكرملين كإجراء انتقامي، إذا قصفت روسيا مكتبه الرئاسي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف أن إيران تكذب، بشأن نفيها بيع طائرات مسيرة لروسا، موضحا أن هناك اتفاق لبيع آلاف المسيرات لموسكو.

وقال رئيس أوكرانيا “إيران تزود الروس بالطائرات المسيرة.. تساعدهم على قتل الأوكرانيين.. هذا هو اتفاقهم من أجل المال الدموي الذي تكسبه طهران”.

أما فيما يتعلق بالمفاوضات، فقال زيلينسكي مإنه لا يمكن العودة لمسار المفاوضات مع روسيا، إلا بعد استرداد جميع الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها موسكو.

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