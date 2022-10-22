تقنية تنومة تعلنُ مواعيدَ القبول للفصل التدريبي الثاني

تواصل- واس:

أعلنت الكلية التقنية للبنين بمحافظة تنومة مواعيدَ القبول والتسجيل ببرنامج الدبلوم في تخصصي “تقنيات محاسبية” و “تقنية شبكات الحاسب”، وذلك للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1444/1443.

وبيَّنت الكلية أن التسجيل سيكون متاحاً ابتداءً من يوم غد ولمدة خمسة أيام، وذلك عبر بوابة القبول الموحد “قبولي” على الرابط هنا .

وأوضحَت الكلية أن عملية استكمال الإجراءات للمقبولين وإعلان المرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي، كما سيتم التواصل مع المتدربين عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول المسجل في الطلب لاستكمال إجراءات القبول النهائي.