وظائف لعدد من التخصصات بشركة «رعاية»

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل.

المسمى الوظيفي:

مشرف مهندس الطب الحيوي:

المؤهلات والخبرات:

تعليم: تخرج مهندس من جامعة معتمدة في الطب الحيوي أو الإلكترونيات والاتصالات أو الهندسة الكهربائية والإلكترونية ، ويفضل دورة خاصة في الاتصالات أو الأجهزة أو الهندسة الصناعية.

خبرة: خمس (5) سنوات من الخبرة في الهندسة الطبية الحيوية في مرفق مستشفى الرعاية الحادة.

عمل في مستشفى 150 سريرًا بحد أدنى لمدة لا تقل عن سنتين في المملكة أو على مستوى العالم.

الكفاءات والمهارات: الطلاقة في اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة. مهارات إدارية كفؤة.

اختصاصي جودة:

المؤهلات والخبرات:

(أساسي) الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في العلوم (تمريض ، صيدلة ، طب).

يفضل شهادة CPHQ أو دبلوم إدارة الجودة الشاملة.

خبرة لا تقل عن سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات في الرعاية الصحية / منصب مماثل في منشأة رعاية صحية ، ويفضل أن يكون ذلك في Q.I. قسم إلى مكان للرعاية الصحية.

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