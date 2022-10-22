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وظائف لعدد من التخصصات بشركة «رعاية»
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وظائف لعدد من التخصصات بشركة «رعاية»

وظائف لعدد من التخصصات بشركة «رعاية»

وظائف لعدد من التخصصات بشركة «رعاية»
١٠:٣٠:٢٣ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل.

المسمى الوظيفي:

مشرف مهندس الطب الحيوي:

المؤهلات والخبرات:

  • تعليم: تخرج مهندس من جامعة معتمدة في الطب الحيوي أو الإلكترونيات والاتصالات أو الهندسة الكهربائية والإلكترونية ، ويفضل دورة خاصة في الاتصالات أو الأجهزة أو الهندسة الصناعية.
  • خبرة: خمس (5) سنوات من الخبرة في الهندسة الطبية الحيوية في مرفق مستشفى الرعاية الحادة.
  • عمل في مستشفى 150 سريرًا بحد أدنى لمدة لا تقل عن سنتين في المملكة  أو على مستوى العالم.
  • الكفاءات والمهارات: الطلاقة في اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.  مهارات إدارية كفؤة.

اختصاصي جودة:

المؤهلات والخبرات:

  •  (أساسي) الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في العلوم (تمريض ، صيدلة ، طب).
  • يفضل شهادة CPHQ أو دبلوم إدارة الجودة الشاملة.
  • خبرة لا تقل عن سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات في الرعاية الصحية / منصب مماثل في منشأة رعاية صحية ، ويفضل أن يكون ذلك في Q.I. قسم إلى مكان للرعاية الصحية.

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مدير تسويق:

المؤهلات والخبرات:

  •  بكالوريوس تسويق أو مؤهل معادل كحد أدنى من المتطلبات
  • خبرة  5 سنوات خبرة ذات صلة الخبرة الإدارية ذات الصلة في مستشفى أو بيئة مماثلة
  •  إثبات القدرة على القيادة والعمل ضمن فريق التسويق ، واستخدام الأساليب غير التقليدية والتقليدية لحل المشكلات
  •  مهارات اتصال جيدة ، كتابية ولفظية.
  •  مهارات تفاوض ممتازة وقدرة على الإقناع مع الحفاظ على نهج احترافي.
  •  ثبت قدرته على استخدام المبادرة الخاصة ، والقدرة على التصرف بشكل حاسم على السلطة الخاصة عند الحاجة.
  •  إثبات القدرة على بناء وصيانة شبكات الصناعة.
  •  معرفة جيدة بالحاسوب (MS Word و Excel و PowerPoint والبريد الإلكتروني والإنترنت).
  •  يتقن اللغة الإنجليزية (تحدث ، قراءة ، كتابة).
  •  إجادة اللغة العربية (تحدث ، قراءة ، كتابة).

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22  أكتوبر 2022م، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، عبر الرابط التالي: ( هنا ).

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