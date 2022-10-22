وظائف لعدد من التخصصات بشركة «رعاية»
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل.
المسمى الوظيفي:
مشرف مهندس الطب الحيوي:
المؤهلات والخبرات:
- تعليم: تخرج مهندس من جامعة معتمدة في الطب الحيوي أو الإلكترونيات والاتصالات أو الهندسة الكهربائية والإلكترونية ، ويفضل دورة خاصة في الاتصالات أو الأجهزة أو الهندسة الصناعية.
- خبرة: خمس (5) سنوات من الخبرة في الهندسة الطبية الحيوية في مرفق مستشفى الرعاية الحادة.
- عمل في مستشفى 150 سريرًا بحد أدنى لمدة لا تقل عن سنتين في المملكة أو على مستوى العالم.
- الكفاءات والمهارات: الطلاقة في اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة. مهارات إدارية كفؤة.
اختصاصي جودة:
المؤهلات والخبرات:
- (أساسي) الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في العلوم (تمريض ، صيدلة ، طب).
- يفضل شهادة CPHQ أو دبلوم إدارة الجودة الشاملة.
- خبرة لا تقل عن سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات في الرعاية الصحية / منصب مماثل في منشأة رعاية صحية ، ويفضل أن يكون ذلك في Q.I. قسم إلى مكان للرعاية الصحية.
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مدير تسويق:
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس تسويق أو مؤهل معادل كحد أدنى من المتطلبات
- خبرة 5 سنوات خبرة ذات صلة الخبرة الإدارية ذات الصلة في مستشفى أو بيئة مماثلة
- إثبات القدرة على القيادة والعمل ضمن فريق التسويق ، واستخدام الأساليب غير التقليدية والتقليدية لحل المشكلات
- مهارات اتصال جيدة ، كتابية ولفظية.
- مهارات تفاوض ممتازة وقدرة على الإقناع مع الحفاظ على نهج احترافي.
- ثبت قدرته على استخدام المبادرة الخاصة ، والقدرة على التصرف بشكل حاسم على السلطة الخاصة عند الحاجة.
- إثبات القدرة على بناء وصيانة شبكات الصناعة.
- معرفة جيدة بالحاسوب (MS Word و Excel و PowerPoint والبريد الإلكتروني والإنترنت).
- يتقن اللغة الإنجليزية (تحدث ، قراءة ، كتابة).
- إجادة اللغة العربية (تحدث ، قراءة ، كتابة).
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2022م، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، عبر الرابط التالي: ( هنا ).