عاجل.. اليمن: مجلس الدفاع الوطني يتخذ قرارا هاما بشأن «الحوثي»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، منذ قليل، قرار مجلس الدفاع الوطني، بتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، والتحذير من التعامل معها.

قرار مجلس الدفاع

وأصدر مجلس الدفاع الوطني، اليوم السبت، القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف جماعة الحوثيين، منظمة إرهابية، وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.

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ووجه المجلس، حسب البيان الذي صرح به معمر الإرياني، وتغريدته عبر “تويتر”، الجهات ذات العلاقة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

كما حذر الكيانات والافراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الارهابية، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.

وفي وقت سابق، تعرض ميناء الضبة النفطي شرق محافظة المكلا بحضرموت اليمنية، اليوم، لهجوم بالطائرات المسيرة، وذلك مع اقتراب باخرة لتحميل النفط.

أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن استهداف ميناء الضبة النفطي شرق المكلا بحضرموت.

فيما دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران استهداف ميناء الضبة، مؤكدة أن خياراتها مفتوحة للتعامل مع الهجوم الحوثي الإرهابي على ميناء الضبة. مؤكدة أن ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الملاحة البحرية والسفن التجارية والمنشآت النفطية.