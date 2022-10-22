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رفضوا دفع الإتاوات.. مليشيا الحوثي تعتدي على المحلات التجارية في تعز
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رفضوا دفع الإتاوات.. مليشيا الحوثي تعتدي على المحلات التجارية في تعز

رفضوا دفع الإتاوات.. مليشيا الحوثي تعتدي على المحلات التجارية في تعز

رفضوا دفع الإتاوات.. مليشيا الحوثي تعتدي على المحلات التجارية في تعز
١٠:٢٩:٠٤ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية، عدوانها وممارساتها ضد التجار في تعز بعد رفضهم دفع الإتاوات، حيث اعتدت عناصر من الحوثي على المحلات التجارية بمنطقة الحوبان شرقي مدينة تعز.

وأفادت مصادر، أن مليشيات الحوثي طلبت من التجار مبالغ كبيرة تحت ذرائع مختلفة، وبعد أن رفض التجار ذلك، أقدمت على الاعتداء على محلاتهم ونزع اللوحات الإعلانية الخاصة بها، وفقا لصحيفة “الصحوة”.

وقامت المليشيات الحوثية، بنزع اللوحات التجارية بطريقة استفزازية، تحت ذريعة توسيع الطريق، في وقت لا يحتاج الشارع لذلك.

يذكر أن مليشيا الحوثي، سبق أن أغلقت، مئات من المحال التجارية بمناطق سيطرتها على خلفية رفض ملاكها دفع جبايات وإتاوات مالية بقوة السلاح.

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الكلمات الدلالية:
الإتاوات الحوثي اليمن تعز ميليشيا الحوثي

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