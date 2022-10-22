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الاحتجاجات تصل إلى ألمانيا.. متظاهرون يطالبون بدعم أسعار الطاقة
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الاحتجاجات تصل إلى ألمانيا.. متظاهرون يطالبون بدعم أسعار الطاقة

الاحتجاجات تصل إلى ألمانيا.. متظاهرون يطالبون بدعم أسعار الطاقة

الاحتجاجات تصل إلى ألمانيا.. متظاهرون يطالبون بدعم أسعار الطاقة
١٠:٢٧:٠١ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تظاهر عشرات الآلاف في 6 مدن ألمانية، اليوم، للمطالبة بالمزيد من العدالة في توزيع المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة وبالتحول سريعا نحو وقف الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري.

المحتجون يطالبون بالدعم

وخرج المحتجون في مسيرات متعددة، في برلين، ودوسلدورف، وهانوفر، وشتوتجارت، ودريسدن، وفرانكفورت، يطالبون بخفض التضخم، وإيقاف محطات الطاقة النووية وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء، حسب “Investing”.

وذكرت منظمة مشاركة في تنظيم الاحتجاجات إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 24 ألفا، لكن الشرطة قالت إن نحو 1800 محتجا تجمعوا في برلين.

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يذكر أن البرلمان الألماني‭ ‬وافق، أمس  الجمعة، على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو، أي ما يعادل 195 مليار دولار، والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

وتتضمن الحزمة مبلغا يدفع مرة واحدة لتغطية فاتورة غاز شهرية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن وجود آلية للحد من الأسعار اعتبارا من مارس المقبل.

وسجل التضخم الألماني في سبتمبر الماضي أعلى مستوى فيما يزيد على ربع قرن عند 10.9% مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة.

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أسعار الطاقة ألمانيا الشرطة الألمانية دعم أسعار الطاقة فرانكفورت مظاهران في برلين

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