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«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع التاسع
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«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع التاسع

«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع التاسع

«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع التاسع
٠٩:٢٦:٤٨ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم السبت، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين التابعة للوزارة، على تردد عربسات 12437.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدروس ستكون عبر بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ونشرت وزارة التعليم جداول الدروس من الأسبوع التاسع كالتالي:

الكلمات الدلالية:
الدروس جداول دروس الحصص قنوات عين وزارة التعليم

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