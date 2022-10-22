أقيمت الصلاة وهو يؤدي النافلة.. الأفضل إكمالها أم إدراك تكبيرة الإحرام؟

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أجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، عن سؤال حول صلاة النافلة.

الركعة الأولى للنافلة

وأورد السائل أنه إذا أقيمت الصلاة والسخص يصلي النافلة، هل الأفضل إكمالها، أو إدراك تكبيرة الإحرام.

وأجاب الشيخ الخثلان بأن الأفضل للمصلي إذا كان في الركعة الثانية، فالأفضل أن يتمها خفيفة، أما إذا كان في الركعة الأولى، فالأفضل أن يقطعها، لئلا يفوت تكبيرة الإحرام.

رأي الخثلان

وفسر الخثلان أنه إذا كان المصلي في الركعة الأولى من النافلة فعلي الأغلب سيفوت تكبيرة الإحرام، وجزء من الركعة الأولى للفرض مع الإمام، لذا فالأولى أن يقطع النافلة ويصلي الفرض.

وتابع أن إتمام الركعة الثانية للنافلة، إذا كان المصلي في الركعة الثانية، من الأفضل أن يكون بسرعة، والاكتفاء بتسبيحة في الركوع والسجود.

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