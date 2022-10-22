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الجوازات تتيح خدمة الاستعلام عن «رقم الحدود» عبر منصة أبشر
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الجوازات تتيح خدمة الاستعلام عن «رقم الحدود» عبر منصة أبشر

الجوازات تتيح خدمة الاستعلام عن «رقم الحدود» عبر منصة أبشر

الجوازات تتيح خدمة الاستعلام عن «رقم الحدود» عبر منصة أبشر
٠٩:٠٦:٣٤ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

 

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، عن خدمة الاستعلام عن رقم الحدود عبر منصة أبشر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة.

وقال الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”: “إنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، عبر منصة أبشر الإلكترونية”.

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للجوازات، إنه يمكن تحديث معلومات جوازات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة «أبشر».

وأضافت الجوازات، أنه يمكن الوصول للخدمة بالنسبة للعمالة المنزلية عن طريق الدخول على خدمات العمالة، ثم أيقونة خدمات، ثم خيار تحديث معلومات جواز سفر للمقيمين.

أما بالنسبة للمرافقين فيكون عن طريق الدخول على خدمة خدمات أفراد الأسرة، ثم أيقونة خدمات، ثم خيار تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.

وأوضحت الجوازات أنه لا يتم نقل معلومات جواز السفر المنتهي الصلاحية أو الذي تبقى على انتهائه 4 أشهر أو أقل.

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الكلمات الدلالية:
الجوازات رقم الحدود منصة أبشر دول مجلس التعاون

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