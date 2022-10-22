المملكة تحصد مرتبة متقدمة في مؤشر المعاشات التعاقدية

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احتلت المملكة مرتبة متقدمة في مؤشر المعاشات التعاقدية للعام الجاري 2022م على المستوى العربي.

وتفصيلا، أوضح مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي “ميرسر CFA” لعام 2022، والذي يقارن 43 منظومة للمعاشات المُستحقّة للمتقاعدين، بأن المملكة تصدرت على المستوى العربي بالإضافة إلى الإمارات.

وكشفت بيانات المؤشر، أن آيسلندا وهولندا والدنمارك لديها أفضل الأنظمة للتقاعد، لتحصل كل منها على درجة “A” في عام 2022 .

بينما دخلت دولتان عربيتان القائمة، لتأت الإمارات في المرتبة الـ 25 بنتيجة 61.8 نقطة، والمملكة في المركز الـ 27 بنتيجة 59.2 نقطة.