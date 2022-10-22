الهلال الأحمر ينقذ طفلا حديث الولادة في تبوك

تواصل – فريق التحرير:

تعاملت فرق هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، مع بلاغ عن حالة ولادة في وضع حرج للأم والمولود، إذ تبين عند وصول الفرق الطبية، التفاف الحبل السري حول عنق المولود، ما تسبب باختناقه

بروتوكول تدخل الهلال الأحمر

وأصدرت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك بيانا، أوضح أن الفرق الطبية تدخلت وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات، وقامت بعمل الإنعاش للمولود الذي اتضح أن قلبه توقف، فضلا عن انقطاع التنفس، وتمكنت -بفضل الله- من إعادة النبض والتنفس له.

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حالة معقدة ونادرة الحدوث

وأكدت الهيئة أن هذه الحالة تعتبر من الحالات المعقدة والنادرة، التي تحتاج مجهودات طبية مكثفة، مشيرة إلى تكثيف الدورات الطبية المتخصصة، والتدريب على كافة المهارات الإسعافية والطبية بوسائل تدريب متخصصه، من أجل التعامل مع الحالات المشابهة.

وشددت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “أسعفني” أو نداء إستغاثة من تطبيق “توكلنا”، متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية.