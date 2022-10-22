عاجل.. قراصنة ينشرون بيانات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعد اختراقها

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تمكن قراصنة من اختراق بيانات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ونشر بياناتها، فضلا عن عقود الطاقة الذرية الإيرانية مع شركاء محليين وأجانب، وجوازات سفر إيرانيين وروس في محطة بوشهر النووية.

وكانت مجموعة قراصنة “بلاك ريوارد”، أعلنت أنها تمهل النظام الإيراني 24 ساعة للإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات السلمية.

نشر وثائق تعرف إيران جيدًا مدى تأثيرها

وفي بيان نشرته المجموعة، أكدت أنه أمام النظام الإيراني، 24 ساعة فقط للإفراج عن جميع المعتقلين، وإلا فإنها ستنشر وثائق سلطات نظام الملالي تعرف جيدًا مدى تأثيرها على مشروعهم النووي القذر.

اختراق البريد الإلكتروني لشركة الطاقة الذرية

وكشفت مجموعة القرصنة، أنها قامت باختراق نظام البريد الإلكتروني الداخلي لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية الإيرانية وهددت بنشر معلوماتها.