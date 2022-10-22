3 ممارسات سلبية تعيق التحكم في سكري كبار السن

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من ممارسات سلبية تعيق التحكم في سكري كبار السن.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لن يستطيع الطبيب التحكم في سكري كبير السن إذا كان:

١.مدمناً لأكل التمر بكميات كبيرة ولا يمارس الرياضة ووزنه زائد.

٢.زعول أي عصبي وسريع الانفعال

٣.مزاجي..أي يرفض الأكل أحيانا ويأخذ الإبر وأحياناً يأكل ويرفض الإبر !!

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دراسة صادمة: مشروبات الدايت تزيد خطر الإصابة بمرض السكري

وفي وقت سابق، وجه خبراء التغذية 3 نصائح لمرضى السكري، من أجل الحصول على غذاء صحي ومتوازن.

وأشار الخبراء إلى أنه ليس صحيحًا أن مرضى السكري يمكنهم تناول أي أطعمة مصنفة بأنها بلا سكر مضاف.

وكتبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: “احذروا! يمكن أن تكون هذه الملصقات الغذائية (الخاصة بالأطعمة المصنفة بلا سكر مضاف) مضللة”.

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3 نصائح غالية لمرضى السكري

فيما نصح خبراء التغذية مرضى السكري بالآتي من أجل الحصول على غذاء متوازن:

-أهمية قراءة المعلومات الغذائية لأي نوع من الأطعمة.

-التحقق من كمية الكربوهيدرات، والسكريات، والسعرات الحرارية التي يحتوي عليها الغذاء.

-من الضروري استشارة مريض السكري لطبيبه المعالج.

وكانت دراسة حديثة كشفت عن معلومات صادمة بخصوص مشروبات الدايت، إذ وجدت أنها أكثر ضررًا من السكر نفسه وتزيد خطر الإصابة بمرض السكري.

وقالت الدراسة إن مجموعة متزايدة من الأدلة تظهر أن المشروبات المخصصة للحمية الغذائية المحلاة صناعيًا ليست أفضل من بدائل السكر العادية، بل هي أكثر ضررًا منه، وفق صحيفة “ذا صن”.

خطورة المحليات الصناعية

وخلصت الدراسة التي أجراها باحثون من الولايات المتحدة إلى أن المحليات الصناعية تبطئ عملية التمثيل الغذائي مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

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