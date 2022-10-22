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في 111 دولة.. «مايكروسوفت» تعترف بسرقة بيانات 65 ألف شركة

في 111 دولة.. «مايكروسوفت» تعترف بسرقة بيانات 65 ألف شركة

في 111 دولة.. «مايكروسوفت» تعترف بسرقة بيانات 65 ألف شركة
٠٨:٣٤:٣٠ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اعترفت شركة مايكروسوفت بأن أحد خوادمها تعرض لاختراق تسبب في تسريب بيانات أكثر من 65 ألف شركة من 111 دولة.

وأجرت الشركة تحقيقا حول الواقعة  لم يجد إشارة إلى تعرض حسابات العملاء أو الأنظمة للاختراق، مشيرة إلى أنها تواصلت مع العملاء الذي تأثروا بالخرق.

2.4 تيرابايت من البيانات الحساسة

وقالت شركة الأبحاث الأمنية  SOCRadar إنها أبلغت مايكروسوفت أن خادم Azure Blob Storage  الذي تم تكوينه بشكل خطأ قد تعرض للاختراق، وربما كشف ما يقرب من 2.4 تيرابايت من البيانات الحساسة، حسب “البيان”.

ومن أبرز البيانات المخترقة: الأسماء، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، وأسماء الشركات، والملفات المرفقة التي تحتوي على معلومات الشركة الخاصة، مثل: مستندات إثبات المفهوم، وبيانات المبيعات، وطلبات المنتجات، إضافة إلى معلومات عديدة أخرى.

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إجراءات إصلاح الخادم 

وأشارت “ “SOCRadarإلى أنه حتى مع سرعة استجابة مايكروسوفت لاتخاذ إجراءات لإصلاح الخادم الذي تم تكوينه على نحو خطأ، فإن أبحاثها تمكنت من ربط 65 ألف كيان تم الكشف عنها ببيانات ملف تم تكوينها بين عامي 2017 و2022.

وأوضحت مايكروسوفت أنها قامت بتأمين نقطة النهاية المخترقة التي لا يمكن الوصول إليها الآن إلا من خلال المصادقة المطلوبة.

الكلمات الدلالية:
اختراق بيانات بيانات المبيعات تسريب بيانات شركة الأبحاث الأمنية  SOCRadar شركة مايكروسوفت

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