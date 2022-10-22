تقني الجوف يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثاني

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف موعد قبول طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية “بنين – بنات” وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة ابتداء من يوم غد ولمدة خمسة أيام، وذلك عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية “قبولي”.

الشروط وتعبئة الطلب

ودعت الإدارة المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط وتعبئة الطلب مع مراعاة دقة إدخال البيانات من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: ” هنا “.

وأكدت الإدارة حرص منظومة التدريب التقني والمهني على استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية.

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