استشاري يوضح خطورة مرض الذئبة الحمراء

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حذر استشاري أمراض الباطنة والروماتيزم د. ياسر باوزير، من خطورة مرض الذئبة الحمراء إن ترك دون علاج لمهاجمته الأعضاء الحساسة في الجسم مثل الدماغ والكلى.

مرض مناعي ذاتي

ويعتبر مرض الذئبة هو مرض مناعي ذاتي مزمن يمكن أن يتلف أي جزء من الجسم مثل: الجلد، المفاصل، والأعضاء، كما أنها غير معدية، حسب وزارة الصحة.

تحدث أمراض المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعة في الجسم أنسجته الخاصة؛ لكن السبب غير معروف، ولكن يعتقد أنها مرتبطة بالعوامل البيئية والوراثية والهرمونية. كما أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للذئبة قد يصابون بالمرض عندما ظهور محفزات والتي تشمل:

• أشعة الشمس.

• بعض الأدوية (مثل: أدوية ضغط الدم، والأدوية المضادة للصرع والمضادات الحيوية).

• العدوى.

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أنواع الذئبة الحمراء:

• الذئبة الحمامية الجهازية (المجموعية): وهي الأكثر شيوعًا؛ حيث يكون خفيفًا أو حادًا، ويمكن أن يؤثر في أجزاء كثيرة من الجسم.

• الذئبة الحمامية الجلدية (القرصية): تؤثر في الجلد، وذلك على شكل طفح جلدي، ويمكن أن تحدث في أي جزء من الجسم، ولكنها تظهر عادة عند التعرض لأشعة الشمس.

• الذئبة الحمامية بسبب الأدوية: تحدث نتيجة بعض الأدوية، وتختفي الأعراض عادة في غضون ستة أشهر بعد إيقاف الدواء. كما أنها نادرًا ما تصيب الأعضاء الرئيسة.

• الذئبة الحمامية الوليدية (نادر الحدوث): تؤثر في الرضع حديثي الولادة، بسبب اكتسابه الأجسام المضادة من الأم المصابة بالمرض.