بعد قرار مفاجيء.. ماكرون : أمريكا تستغل أوروبا

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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بأن بلاده تنسحب من اتفاقية للطاقة تزعم جماعات بيئية أن صناعة الوقود الأحفوري تستخدمها لتحدي الإجراءات البيئية.

ماكرون يتهم أمريكا

وزعم ماكرون أن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أسعار النفط المرتفعة، وقال: “أمريكا تبيع أوروبا الغاز بسعر أكثر بـ 3 مرات من سعره داخل الولايات المتحدة”.

وفي السياق ذاته، انسحبت إيطاليا بالفعل، بينما أعلنت إسبانيا وهولندا أيضا عن توجه مماثل.، بسبب معاناة أوروبا من نقص الغاز، في ظل دخول فصل الشتاء، وبالتزامن مع تعطل خط نورد ستريم، الذي وضع القارة العجوز في مأزق.

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ودخلت معاهدة ميثاق الطاقة حيز التنفيذ عام 1998 لحماية الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، ودعت المنظمات غير الحكومية المعنية بالمناخ والبيئة إلى انسحاب جماعي للدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي من المعاهدة.

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، على ضرورة مراجعة المعاهدة لوقف أي استثمارات إضافية في مشروعات البنية التحتية للطاقة القائمة على الوقود الأحفوري.