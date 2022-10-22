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غداً.. الكلية التقنية بجازان تبدأ استقبال طلبات التسجيل للفصل التدريبي الثاني
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غداً.. الكلية التقنية بجازان تبدأ استقبال طلبات التسجيل للفصل التدريبي الثاني

غداً.. الكلية التقنية بجازان تبدأ استقبال طلبات التسجيل للفصل التدريبي الثاني

غداً.. الكلية التقنية بجازان تبدأ استقبال طلبات التسجيل للفصل التدريبي الثاني
٠٧:١٧:٣٧ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تبدأ الكلية التقنية للبنات بجازان غداً فتح باب القبول للتسجيل الإلكتروني للراغبات في التقديم على برامج الكلية للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ.

وأوضحت الكلية أن التسجيل -الذي يستمر خمسة أيام- سيكون متاحا لخريجات الثانوية العامة في جميع أقسام الكلية، داعية الراغبات في الاطلاع على شروط القبول والتسجيل إلى زيارة البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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