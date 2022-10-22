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من الغد.. تعليم الليث يعتمد بداية الدوام الشتوي
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من الغد.. تعليم الليث يعتمد بداية الدوام الشتوي

من الغد.. تعليم الليث يعتمد بداية الدوام الشتوي

من الغد.. تعليم الليث يعتمد بداية الدوام الشتوي
٠٦:٤٣:٠٥ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة الليث بداية الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ من صباح غد الأحد بجميع المدارس التابعة للمحافظة “بنين – بنات”.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي أن الاصطفاف الصباحي للدوام الشتوي سيبدأ عند الساعة السابعة والربع صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحاً.
وأهاب بأولياء الأمور والطلاب والطالبات ضرورة التقيد بالموعد المحدد، والتعاون مع إدارات المدارس وشركة النقل المدرسي لضمان انضباطهم وعدم تأخرهم عن بداية اليوم الدراسي، وتعزيز قيمة الانضباط المدرسي داخل المجتمع التعليمي.

تعليم الرياض يكشف موعد بدء تطبيق الدوام الشتوي

الكلمات الدلالية:
إدارات المدارس اليوم الدراسي بداية الدوام الشتوي تعليم الليث

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