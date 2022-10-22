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وظائف إدارية لدى صندوق التنمية بالرياض.. التقديم ينتهي الخميس المقبل

وظائف إدارية لدى صندوق التنمية بالرياض.. التقديم ينتهي الخميس المقبل

وظائف إدارية لدى صندوق التنمية بالرياض.. التقديم ينتهي الخميس المقبل
٠٦:٥٦:٥٧ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الصندوق السعودي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لذوي الخبرة من حملة (الشهادة الجامعية)، وذلك وفقاً للأسماء الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي متقدم إدارة التغيير:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي.
– الجدارات الفنية (التدقيق الاستراتيجي، الالمام بعمل الصندوق).
– الجدارات السلوكية (العمل الجماعي، تحقيق الأهداف).
– المهارات المطلوبة (اللغة الإنجليزية، اجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس).

2- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في حوكمة وإدارة الاستراتيجية وإدارة المشاريع والتميز المؤسسي.
– الجدارات الفنية (التدقيق الاستراتيجي، التحليل الاستراتيجي).
– الجدارات السلوكية (العمل الجماعي، تحقيق الأهداف).
– المهارات المطلوبة (اللغة الإنجليزية، اجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس).

3- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة البيانات وبطاقات الأداء المتوازن ومؤشرات الأداء.
– الجدارات الفنية (التدقيق الاستراتيجي، الالمام بعمل الصندوق).
– الجدارات السلوكية (العمل الجماعي، تحقيق الأهداف).
– المهارات المطلوبة (اللغة الإنجليزية، اجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس).

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المهام الوظيفية:

1- أخصائي متقدم إدارة التغيير:
– القدرة على تحليل التقليل من الأثر الناجم عن التغييرات التي يتطلبها تنفيذ الاستراتيجية.
– المساعدة على إدارة التغيير بنجاح.
– تطبيق منهجيات إدارة التغيير.

2- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي:
– القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الاستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.
– معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.
– القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.

3- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي:
– القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.
– عمل تقارير الأداء.
– القدرة على قياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م، على أن تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): careers@sfd.gov.sa

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صندوق التنمية بالرياض فرص وظائف وظائف شاغرة

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