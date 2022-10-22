وظائف إدارية لدى صندوق التنمية بالرياض.. التقديم ينتهي الخميس المقبل
تواصل – فريق التحرير:
أعلن الصندوق السعودي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لذوي الخبرة من حملة (الشهادة الجامعية)، وذلك وفقاً للأسماء الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي متقدم إدارة التغيير:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي.
– الجدارات الفنية (التدقيق الاستراتيجي، الالمام بعمل الصندوق).
– الجدارات السلوكية (العمل الجماعي، تحقيق الأهداف).
– المهارات المطلوبة (اللغة الإنجليزية، اجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس).
2- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في حوكمة وإدارة الاستراتيجية وإدارة المشاريع والتميز المؤسسي.
– الجدارات الفنية (التدقيق الاستراتيجي، التحليل الاستراتيجي).
– الجدارات السلوكية (العمل الجماعي، تحقيق الأهداف).
– المهارات المطلوبة (اللغة الإنجليزية، اجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس).
3- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة البيانات وبطاقات الأداء المتوازن ومؤشرات الأداء.
– الجدارات الفنية (التدقيق الاستراتيجي، الالمام بعمل الصندوق).
– الجدارات السلوكية (العمل الجماعي، تحقيق الأهداف).
– المهارات المطلوبة (اللغة الإنجليزية، اجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس).
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المهام الوظيفية:
1- أخصائي متقدم إدارة التغيير:
– القدرة على تحليل التقليل من الأثر الناجم عن التغييرات التي يتطلبها تنفيذ الاستراتيجية.
– المساعدة على إدارة التغيير بنجاح.
– تطبيق منهجيات إدارة التغيير.
2- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي:
– القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الاستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.
– معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.
– القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.
3- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي:
– القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.
– عمل تقارير الأداء.
– القدرة على قياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.
موعد ورابط التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م، على أن تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): careers@sfd.gov.sa
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