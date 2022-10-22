وظائف إدارية لدى صندوق التنمية بالرياض.. التقديم ينتهي الخميس المقبل

الوظائف المتاحة:



1- أخصائي متقدم إدارة التغيير:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي.

– الجدارات الفنية (التدقيق الاستراتيجي، الالمام بعمل الصندوق).

– الجدارات السلوكية (العمل الجماعي، تحقيق الأهداف).

– المهارات المطلوبة (اللغة الإنجليزية، اجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس).

2- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في حوكمة وإدارة الاستراتيجية وإدارة المشاريع والتميز المؤسسي.

– الجدارات الفنية (التدقيق الاستراتيجي، التحليل الاستراتيجي).

– الجدارات السلوكية (العمل الجماعي، تحقيق الأهداف).

– المهارات المطلوبة (اللغة الإنجليزية، اجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس).

3- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة البيانات وبطاقات الأداء المتوازن ومؤشرات الأداء.

– الجدارات الفنية (التدقيق الاستراتيجي، الالمام بعمل الصندوق).

– الجدارات السلوكية (العمل الجماعي، تحقيق الأهداف).

– المهارات المطلوبة (اللغة الإنجليزية، اجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس).

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المهام الوظيفية:



1- أخصائي متقدم إدارة التغيير:

– القدرة على تحليل التقليل من الأثر الناجم عن التغييرات التي يتطلبها تنفيذ الاستراتيجية.

– المساعدة على إدارة التغيير بنجاح.

– تطبيق منهجيات إدارة التغيير.

2- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي:

– القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الاستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.

– معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.

– القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.

3- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي:

– القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.

– عمل تقارير الأداء.

– القدرة على قياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م، على أن تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): careers@sfd.gov.sa

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