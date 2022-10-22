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المبعوث الأممي يعلق على استهداف ميليشيا الحوثي لميناء الضبة في اليمن
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المبعوث الأممي يعلق على استهداف ميليشيا الحوثي لميناء الضبة في اليمن

المبعوث الأممي يعلق على استهداف ميليشيا الحوثي لميناء الضبة في اليمن

المبعوث الأممي يعلق على استهداف ميليشيا الحوثي لميناء الضبة في اليمن
٠٦:٢٩:١٣ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرغ، مساء اليوم السبت، هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على الباخرة النفطية في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت.

وقال جروندبرغ، في بيان له مساء اليوم، إن هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية، داعيا إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة المفصلية، ومضاعفة جميع الجهود لتجديد وتوسيع الهدنة.

وأكد جروندبرغ، أهمية وضع الأُسس نحو وقف دائم لإطلاق النار، وتفعيل مسار العملية السياسية لإنهاء الصراع.

وأضاف المسؤول الأممي “أنه يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

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الكلمات الدلالية:
الحوثي المبعوث الأممي اليمن ميليشيا الحوثي

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