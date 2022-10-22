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«التعاون الخليجي» يدشن مركزاً للوقاية من الأمراض ومكافحتها
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«التعاون الخليجي» يدشن مركزاً للوقاية من الأمراض ومكافحتها

«التعاون الخليجي» يدشن مركزاً للوقاية من الأمراض ومكافحتها

«التعاون الخليجي» يدشن مركزاً للوقاية من الأمراض ومكافحتها
٠٥:٥٤:٥٢ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دشن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة في الرياض “المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها”، الذي تم اعتماد إنشائه بقرار المجلس الأعلى في الدورة الحادية والأربعين “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح” (العلا – يناير 2021).

أهداف المركز

ومن ضمن أهداف المركز، تعزيز التنسيق، وبناء المعرفة وإنتاج الأدلة للتمكين من الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتخفيف من حالات الطوارئ الصحية العامة، وتعزيز المجتمعات المحلية الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثامن للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، برئاسة وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل -رئيس الدورة الحالية.

حضر الاجتماع، وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير الصحة في البحرين الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية في سلطنة عمان الدكتور محمد بن سيف الحوسني، ومساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية في قطر الدكتور صالح علي المري، و وزير الصحة في الكويت الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

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الأمراض الأمراض المعدية مجلس التعاون الخليجي مركزا للوقاية من الأمراض ومكافحتها

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