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هواوي تطلق الجهاز اللوحي Huawei Matepad C5e

هواوي تطلق الجهاز اللوحي Huawei Matepad C5e

هواوي تطلق الجهاز اللوحي Huawei Matepad C5e
٠٦:٥٩:٣٣ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة هواوي الصينية، عن جهاز لوحي جديد حمل اسم Huawei Matepad C5e، وأتاحت الحصول عليه عبر موقع الشركة، فيما يظهر الجهاز للمرة الأولى في اليابان.

مواصفات الجهاز Huawei Matepad C5e

زودت هواوي جهازها اللوحي Matepad C5e بمجموعة شرائح Kirin 710A، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجا بايت وتخزين 64 جيجا بايت، حسب “العين الإخبارية”.

ويأتي الجهاز بشاشة LCD مقاس 10.1 بوصة وتبلغ دقتها 1920 × 1200 بيكسل، ويتميز الجهاز بحواف سميكة، ومساحة كافية لإمساك أسهل.

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إمكانات إضافية

يحتوي Matepad C5e أيضا على إصدار LTE لاتصال البيانات في أثناء التنقل، كما أنه يدعم Huawei Share وهي طريقة أسهل لتوصيل الجهاز اللوحي بأجهزة Huawei الأخرى.

فيما يتميز جهاز هواوي بكاميرا أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل، وهناك أيضا كاميرا 5 ميجا بيكسل على الظهر؛ في حين يتم شحن البطارية التي تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة من خلال منفذ USB-C بمعدلات تصل إلى 10 وات.

يقوم Matepad C5e بتمهيد EMUI 10.1 الذي يعتمد على Android 10، وهو متاح بلون واحد وهو الأزرق الداكن، ويتوقع أن يبلغ سعره نحو 200 دولار.

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