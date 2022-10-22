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96 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن

96 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن

96 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن
٠٥:٣٩:٠٣ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

عبرت 69 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 19 سبتمبر حتى 16 أكتوبر 2022م، تحمل على متنها 1000 طن و861 كيلوغراماً من السلال الغذائية، و15 طناً و330 كيلوغراماً من المواد الإيوائية، و9 أطنان و16 كيلوغراماً من المساعدات الطبية.

هذا بالإضافة إلى 16.200 كرتون تمر، حيث تتجه تلك الشاحنات إلى محافظات مأرب، وحجة، وحضرموت، وشبوة، وتعز.

يأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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الكلمات الدلالية:
السعودية اليمن مركز الملك سلمان للاغاثة مساعدات لليمن

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