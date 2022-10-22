هل يعود بوريس جونسون لرئاسة وزراء بريطانيا؟

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قطع رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، إجازته، وعاد سريعا إلى بلاده، بعد إعلان ليز تراس، استقالتها من منصبها، كرئيسة لحكومة بريطانيا.

عاد دون تعليق

ولم يعلق جونسون على استقالة تراس، لكنه قطع عطلته في منطقة البحر الكاريبي، وعاد لدراسة احتمالات ترشحه من جديد لمنصب رئيس الوزراء، الذي تركه مضطرا منذ نحو 40 يوما، على خلفية فضائح متعددة في حكومته.

ويحتاج بوريس جونسون إلى تأمين 100 ترشيح لخوض المنافسة، وقال وزير التجارة جيمس دودريدج، أمس الجمعة، إن جونسون أبلغه بأنه “مستعد لذلك”.

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انقسامات المحافظين

وتثور مشكلات عاصفة داخل حزب المحافظين، الذي يشكل أغلبية أعضاء مجلس النواب، والحكومة بالطبع، بعد تعاقب أربعة رؤساء وزراء في غضون ست سنوات.

وفي وقت سابق، تلقى جراهام برادى، رئيس لجنة 1922، ما يصل إلى 100 رسالة تطالب تراس بالاستقالة، مما زاد الضغط عليه لإعادة كتابة قواعد الحزب للسماح بإجراء تصويت على الثقة مرة أخرى، وفقا لـ “الجارديان”.

في حين يحظى بوريس جونسون، رغم فضائحه المتوالية، بدعم قوي داخل حزب المحافظين، وساهم في تقوية موقفه، الخطة الاقتصادية الفاشلة، التي دعمتها خليفته تراس.

ورغم وجود عدد من المرشحين لخلافة تراس في منصب رئاسة وزراء بريطانيا، إلا أن حظوظ جونسون، تبدو قوية.