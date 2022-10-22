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بالصور.. «مدني الدمام» يخمد حريقًا هائلًا بمستودع سيراميك
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بالصور.. «مدني الدمام» يخمد حريقًا هائلًا بمستودع سيراميك

بالصور.. «مدني الدمام» يخمد حريقًا هائلًا بمستودع سيراميك

بالصور.. «مدني الدمام» يخمد حريقًا هائلًا بمستودع سيراميك
٠٥:٢١:٤١ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن الدفاع المدني بالدمام، اليوم السبت من إخماد حريق هائل بمستودع سيراميك، بعد جهود كبيرة من رجال الدفاع المدني.

ونشر حساب مديرية الدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا من جهود إخماد الحريق، مؤكدًا عدم وقوع إصابات- ولله الحمد-.

وتظهر الصور مشاهد مما أسفر عنه الحريق من موقع الحادث والتي طالت المئات من العبوات داخل المستودع.

إخماد حريق ناقلة بترولية

وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني عن إخماد حريق في ناقلة بترولية على طريق السيل دون أي إصابات.

وكان قد نشب حريق في ناقلة مواد بترولية على طريق السيل، وانتقلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران.

وعلى الفور، باشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وتبين اشتعال النيران في ناقلة مواد بترولية على طريق السيل.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران، دون وقوع أي إصابات.

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الكلمات الدلالية:
اخماد حريق الدفاع المدني مدني الدمام مستودع سيراميك

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