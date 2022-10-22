السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
دفنها زوجها حيّة بعد طعنها.. امرأة تهرب من قبرها بشكل غريب
صادرات المملكة غير النفطية للخليج تصعد إلى 18.2 مليار ريال
وفاة كويتي اصطدمت سيارته بشجرة
الإطاحة بمواطن ارتكب حوادث سرقة وسلب في الرياض
انهيار جسر في الفلبين .. وسقوط مروع لشاحنتين (فيديو)
140 ألف أوكراني بدون كهرباء.. وإجلاء فوري لسكان خيرسون

الرئيسية

 /

منوعات

 /

دفنها زوجها حيّة بعد طعنها.. امرأة تهرب من قبرها بشكل غريب

دفنها زوجها حيّة بعد طعنها.. امرأة تهرب من قبرها بشكل غريب

دفنها زوجها حيّة بعد طعنها.. امرأة تهرب من قبرها بشكل غريب
٠٥:٠١:٥٢ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أقدم مواطن أمريكي على طعن زوجته عدة طعنات في صدرها، إثر خلافات بينهما طلبت على إثرها الانفصال، ثم أخذها في الغابة وحفر لها قبرًا ودفنها.

الزوج لم يكتفِ بذلك بل وضع شريطا لاصقا حول رقبتها ويديها لشل قدرتها على الكلام أو الحركة، لكن الزوجة تمكنت من الهروب من قبرها بعد ذلك بطريقة غريبة.

الواقعة حدثت في ولاية واشنطن الأمريكية، حيث شقت الزوجة طريقها عبر الحفر الضحلة لمدة نصف ساعة حتى عثرت على منزل.

وقالت الشرطة إنها عثرت على الضحية مختبئة في سقيفة، وكانت تبكي وتصرخ وتقول : ” إن زوجها حاول قتلها وأنها بحاجة للمساعدة”.

ووفقا لتقرير شرطة واشنطن، خطف الزوج تشاي آن زوجته يونغ آن، التي طلبت الانفصال منه، من منزلهما في منطقة لاسي وسحبها إلى غابة قريبة.

وقالت الشرطة إن الزوج وضع “شجرة ثقيلة” على زوجته بعد أن ألقى التراب عليها.

وأفادت أنه تم العثور على يونغ آن على بعد سبعة أميال من منزلها، وكانت تعاني من كدمات في جميع أنحاء جسدها، وكان شريط لاصق معلقا من رقبتها ووجهها وكاحليها.

اقرأ أيضًا:

مطاردة جنونية للشرطة الأمريكية تنتهي بصعق المشتبه وإحراقه (فيديو)

 

الكلمات الدلالية:
أمريكي يطعن زوجته أمريكية انفصال تهرب من قبرها خلافات

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. نيران تشتعل من باطن الأرض في الصين منذ 59 عاماً

بالفيديو.. نيران تشتعل من باطن الأرض في الصين منذ 59 عاماً

١١:٥٠ م، الأحد، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٧
شاهد.. «كيا إكس سيد 2020» في أول ظهور لها

شاهد.. «كيا إكس سيد 2020» في أول ظهور لها

٠٦:٣٨ م، الأحد، ٠٣ فبراير ٢٠١٩
مخرج شهير يفضح كذبة أمريكا الكبرى بالصعود إلى القمر (فيديو)

مخرج شهير يفضح كذبة أمريكا الكبرى بالصعود إلى القمر (فيديو)

١٢:٣٩ ص، الأربعاء، ١٦ ديسمبر ٢٠١٥
هرباً من شراء تذكرة.. امرأة تخفي رضيعها في حقيبة على متن طائرة فرنسية

هرباً من شراء تذكرة.. امرأة تخفي رضيعها في حقيبة على متن طائرة فرنسية

١١:٠٩ م، الأربعاء، ٠٩ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *