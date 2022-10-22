دفنها زوجها حيّة بعد طعنها.. امرأة تهرب من قبرها بشكل غريب

تواصل- فريق التحرير:

أقدم مواطن أمريكي على طعن زوجته عدة طعنات في صدرها، إثر خلافات بينهما طلبت على إثرها الانفصال، ثم أخذها في الغابة وحفر لها قبرًا ودفنها.

الزوج لم يكتفِ بذلك بل وضع شريطا لاصقا حول رقبتها ويديها لشل قدرتها على الكلام أو الحركة، لكن الزوجة تمكنت من الهروب من قبرها بعد ذلك بطريقة غريبة.

الواقعة حدثت في ولاية واشنطن الأمريكية، حيث شقت الزوجة طريقها عبر الحفر الضحلة لمدة نصف ساعة حتى عثرت على منزل.

وقالت الشرطة إنها عثرت على الضحية مختبئة في سقيفة، وكانت تبكي وتصرخ وتقول : ” إن زوجها حاول قتلها وأنها بحاجة للمساعدة”.

ووفقا لتقرير شرطة واشنطن، خطف الزوج تشاي آن زوجته يونغ آن، التي طلبت الانفصال منه، من منزلهما في منطقة لاسي وسحبها إلى غابة قريبة.

وقالت الشرطة إن الزوج وضع “شجرة ثقيلة” على زوجته بعد أن ألقى التراب عليها.

وأفادت أنه تم العثور على يونغ آن على بعد سبعة أميال من منزلها، وكانت تعاني من كدمات في جميع أنحاء جسدها، وكان شريط لاصق معلقا من رقبتها ووجهها وكاحليها.

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