توقعات بارتفاع سوق الأدوية في المملكة إلى 58% خلال 10 سنوات

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أفادت توقعات أن ارتفاع سوق الأدوية في المملكة نحو 58%، 16.2 مليار ريال، خلال السنوات العشر المقبلة لتبلغ 44.1 مليار ريال بحلول 2030 مقارنة بـ27.9 مليار ريال في 2020.

المستهلك الأكبر للأدوية الحيويـة

وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، توقعات بأن تكون المملكة المستهلك الأكبر للأدوية الحيويـة في المنطقة، بينمـا يركز الإنتاج المحلي حاليا على التعبئـة والتغليـف النهائي للأدوية.

ونظرا لمحدودية القدرات، فإن الإنتاج المحلي يغطي ما يقارب 25% من الطلب، بينما يتم استيراد 75% من المستحضرات الدوائية، حسب “الاقتصادية”.

وحسب التوقعات، تواصل اعتمادها على المستحضرات الدوائية التقليدية، مع زيادة الاعتماد على الأدوية الحيوية بحلول 2030.

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تزايد الأدوية الحيوية

وتسعى المملكة إلى دعم التحول الوطني باتجاه التركيز على تقنيات الحيوية من خلال إطلاق مبادرات وطنية تهدف إلى بناء بنية تحتية مواتية للنظام المتكامل والنمو المستقبلي في المجال.

ومن المتوقع أن تؤدي الاستراتيجية الوطنية للتقنيات الحيوية والاستثمارات التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة، إلى ارتفاع حصة الأدوية الحيوية إلى 27.6%، وتراجع حصة الأدوية التقليدية إلى 67.1%.

وفي 2020 شكلت الأدوية التقليدية 67.6% من إجمالي الأدوية في المملكة، بينما الأدوية الحيوية 27.9%، وتعد الأدوية الحيوية هي علاجات تصنع عبر تقنيات الهندسة الوراثية داخل الخلايا ‫الحية، أي أنها تستخرج من أعضاء حيوية مثل البكتيريا والفطريات، فيما الحصة المتبقية غير مصنفة.