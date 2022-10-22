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صادرات المملكة غير النفطية للخليج تصعد إلى 18.2 مليار ريال
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صادرات المملكة غير النفطية للخليج تصعد إلى 18.2 مليار ريال

صادرات المملكة غير النفطية للخليج تصعد إلى 18.2 مليار ريال

صادرات المملكة غير النفطية للخليج تصعد إلى 18.2 مليار ريال
٠٤:٤٧:٥٨ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية إلى دول الخليج بنسبة 39.1 % خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وحققت صادرات المملكة غير النفطية نحو 18.285 مليار ريال بزيادة في الصادرات الوطنية بلغت 14.7 % وذلك من 13.147 مليار ريال.

ارتفاع الصادرات إلى الإمارات والكويت

وارتفعت الصادرات الوطنية للإمارات 25 % وإعادة التصدير 82.60 % ليصل الإجمالي إلى 48.8 %، وإلى الكويت ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 15.17% وإعادة التصدير 44 % بإجمالي 18.28 %، حسب “الوطن”.

فيما تراجعت الصادرات إلى البحرين 26.16 % وزادت إعادة التصدير 94 % لتصل الزيادة الإجمالية إلى 21.4%، وزادت الصادرات الوطنية غير البترولية إلى عمان 9.59 % وانخفضت إعادة التصدير 17.81 % ليصير الإجمالي 4.49 %، وزادت الصادرات إلى قطر 666 % وإعادة التصدير 912.5 % ليصل الإجمالي إلى 873 %.

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أبرز صادرات المملكة

وشملت صادرات المملكة الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، ومنتجات نباتية، وشحوما ودهونا، ومنتجات صناعة الأغذية، والمنتجات المعدنية، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها هذه المواد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة، لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة بها، إضافة إلى صادرات أخرى كثيرة.

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