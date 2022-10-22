«الصحة» تعلن عن إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد آخر 24 ساعة، فيما رصدت تعافي 120 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء “الصحة”، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 820,156 حالة، من بينها 4245 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 54 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي 806,520 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9392 حالة وفاة.