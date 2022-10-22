140 ألف أوكراني بدون كهرباء.. وإجلاء فوري لسكان خيرسون

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مسؤولون أوكرانيون عن تضرر منشآت للطاقة في مناطق أوديسا وكيروفوهراد ولوتسك، وسجلت مناطق أخرى مشكلات تتعلق بالكهرباء.

قصف منشآت الطاقة الأوكرانية

وتعرضت كيروفوجراد لقصف استهدف منشآت طاقة في مناطق كروبيفنيتسكي وغولوفانفسكي ضمن الإقليم لضربات، وذكرت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي أن قرابة 140 ألف شخص أصبحوا من دون كهرباء.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات هزت مدن لوتسك وروفنا غرب أوكرانيا، مؤكدة أن صواريخ روسية استهدفت محطات الكهرباء في مدن غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية بأن الدفاعات الجوية أسقطت عدة صواريخ فوق كييف، وأعلن حاكم أوديسا تضرر منشآت الطاقة في المدينة بعد هجمات صاروخية صباح اليوم.

اقرأ أيضا:

أمريكا: العديد من الضربات على أوكرانيا نُفذت باستخدام مُسيرات إيرانية

إخلاء خيرسون

ودعت سلطات خيرسون الموالية لروسيا، سكان المنطقة، لإخلاء المدينة فورا، فيما اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بقصف سد نوفا كاخوفكا في خيرسون، وأفاد الإعلام الروسي بأن القوات الروسية نجحت في إنشاء جسر عائم لإيصال الإمدادات العسكرية إلى خيرسون.

تحية وتبادل اتهامات

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس، أن الجيش الأوكراني يحقق نتائج جيدة، في مواجهة القوات الروسية في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، حيث أعلنت كييف أنها استعادت السيطرة على عشرات البلدات واستولت على أسلحة روسية.

واتهم زيلينسكي، روسيا، بتعمد تأخير عبور السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية والتي تشكل إمداداً حيوياً للعديد من دول إفريقيا وآسيا.