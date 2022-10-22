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أخرجوه بالقوة.. لحظة طرد رئيس الصين الأسبق بعد فوز الرئيس الحالي بولاية ثالثة
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أخرجوه بالقوة.. لحظة طرد رئيس الصين الأسبق بعد فوز الرئيس الحالي بولاية ثالثة

أخرجوه بالقوة.. لحظة طرد رئيس الصين الأسبق بعد فوز الرئيس الحالي بولاية ثالثة

أخرجوه بالقوة.. لحظة طرد رئيس الصين الأسبق بعد فوز الرئيس الحالي بولاية ثالثة
٠٣:١٣:٢٩ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، فيديو يوثق لحظة طرد الرئيس السابق لجمهورية الصين الشعبية ، الأمين العام هو جينتاو ، السكرتير الأول للحزب الشيوعي الصيني، من اجتماع اللجنة المركزية للحزب، بعد فوز الرئيس الحالي بولاية ثالثة.

وطلب من الأمين العام السابق للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني هو جينتاو (ممثل جماعة المعارضة المناهضة لشي تشين بينغ) بأدب مغادرة القاعة، لكنه لا يريد المغادرة ليتم مغادرته بصعوبة.

ويعد الرئيس السابق، الذي تم إخراجه من الغرفة، ينتمي إلى مجموعة مؤيدة لأمريكا، فيما انتهى المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني بفوز كامل للرئيس شي جين بينغ ، الذي عزز موقفه، في الوقت نفسه، يعاني خصومه من هزيمة في الأجهزة؛ حيث فاز فصيل “حزب حرب تايوان” الموالي لروسيا.

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