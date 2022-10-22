افتتاح 3 مساجد جديدة بالجبيل الصناعية تسع 2270 مصليا

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن افتتاح 3 مساجد جديدة بحي المطرفية بمدينة الجبيل الصناعية، بعد غد الإثنين، بطاقة استيعابية تصل إلى 2270 مصليا.

وأوضحت الهيئة، أن الافتتاح يشمل جامع الربيع في شارع الربيع، الذي يتسع لـ 1500 مصل، ومسجد عبدالله بن عمر في شارع الصنوبر ويتسع لـ 230 مصليا، ومسجد حنظلة بن أبي عامر ويقع في شارع السنابل ويتسع لـ 450 مصليا.

وأشارت إلى إقامة صلاة الفروض مؤقتا لحين اعتماد التصاريح لصلاة الجمعة من الجهات المختصة.

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