السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الصحة» تعلن عن إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة
3 دول عربية تشارك في إنتاج علاج لسرطان الدم
أخرجوه بالقوة.. لحظة طرد رئيس الصين الأسبق بعد فوز الرئيس الحالي بولاية ثالثة
افتتاح 3 مساجد جديدة بالجبيل الصناعية تسع 2270 مصليا
لحملة جميع المؤهلات.. أرامكو تعلن عن 410 وظائف شاغرة.. رابط التقديم
هل يجوز البقاء في العمل الربوي حتى إيجاد غيره؟

الرئيسية

 /

صحة

 /

3 دول عربية تشارك في إنتاج علاج لسرطان الدم

3 دول عربية تشارك في إنتاج علاج لسرطان الدم

3 دول عربية تشارك في إنتاج علاج لسرطان الدم
٠٣:٢٨:١٥ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

منحت شركة الأدوية السويسرية الأمريكية متعددة الجنسيات “نوفارتس”، شركات الأدوية في 7 دول، بينها 3 عربية، حق إنتاج دواء “نيلوتينيب”، الستخدم لعلاج اللوكيميا النخاعية المزمنة.

علاج معتمد لسرطان الدم

ووافقت الشركة على منح الترخيص للدول السبع وهي:  إندونيسيا، وباكستان، ومصر، والفلبين والمغرب وتونس وجواتيمالا.

وحصل العقار “نيلوتينيب” على براءة اختراع كجزء من مبادرة للصحة العامة، من مجمع براءات اختراع الأدوية، وهي منظمة للصحة العامة تدعمها الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا:

متى يكون السعال علامة على الإصابة بسرطان الرئة؟

أول ترخيص للصحة العامة

من جانبه، قال تشارلز جور، المدير التنفيذي لمجمع براءات اختراع الأدوية: “إن الأمر ليس هائلا من حيث التأثير الذي سيكون لتلك الأدوية، ولكنه هائلا فيما تمثله، حيث أنه أول ترخيص للصحة العامة في الأمراض غير المعدية وخاصة في السرطان”.

لوكيميا النخاع المزمن هو مرض سرطاني يصيب الخلايا الجذعية متعددة القدرات المسؤولة عن تصنيع خلايا الدم، قبل أن ينتقل إلى مجرى الدم العام.

ويمثل سرطان الدم حالة من بين كل 6 حالات وفاة بأمراض السرطان، لما يقدر بنحو 10 ملايين شخص سنويا، حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة المغرب براءة اختراع تونس شركة نوفارتس لصناعة الأدوية علاج اللوكيميا علاج سرطان الدم مصر

مواد ذات صلة

المزيد
6 نصائح مهمة للحماية من ارتفاع درجات الحرارة

6 نصائح مهمة للحماية من ارتفاع درجات الحرارة

٠٢:٤٣ م، الأحد، ١٢ يونيو ٢٠٢٢
هذا الفيتامين يعزّز خصوبة الرجل والمرأة

هذا الفيتامين يعزّز خصوبة الرجل والمرأة

٠٨:١٧ ص، الخميس، ٢١ مارس ٢٠١٩
5 طرق لـ «تدليك القدمين».. تخلصك من القلق والصداع وآلام الظهر

5 طرق لـ «تدليك القدمين».. تخلصك من القلق والصداع وآلام الظهر

٠٨:٢٠ م، الجمعة، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩
نجاح أول جراحة للعمود الفقري في الإمارات عن طريق الروبوت

نجاح أول جراحة للعمود الفقري في الإمارات عن طريق الروبوت

١٠:٥٩ م، الثلاثاء، ١٥ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *