3 دول عربية تشارك في إنتاج علاج لسرطان الدم

تواصل – وكالات:

منحت شركة الأدوية السويسرية الأمريكية متعددة الجنسيات “نوفارتس”، شركات الأدوية في 7 دول، بينها 3 عربية، حق إنتاج دواء “نيلوتينيب”، الستخدم لعلاج اللوكيميا النخاعية المزمنة.

علاج معتمد لسرطان الدم

ووافقت الشركة على منح الترخيص للدول السبع وهي: إندونيسيا، وباكستان، ومصر، والفلبين والمغرب وتونس وجواتيمالا.

وحصل العقار “نيلوتينيب” على براءة اختراع كجزء من مبادرة للصحة العامة، من مجمع براءات اختراع الأدوية، وهي منظمة للصحة العامة تدعمها الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا:

متى يكون السعال علامة على الإصابة بسرطان الرئة؟

أول ترخيص للصحة العامة

من جانبه، قال تشارلز جور، المدير التنفيذي لمجمع براءات اختراع الأدوية: “إن الأمر ليس هائلا من حيث التأثير الذي سيكون لتلك الأدوية، ولكنه هائلا فيما تمثله، حيث أنه أول ترخيص للصحة العامة في الأمراض غير المعدية وخاصة في السرطان”.

لوكيميا النخاع المزمن هو مرض سرطاني يصيب الخلايا الجذعية متعددة القدرات المسؤولة عن تصنيع خلايا الدم، قبل أن ينتقل إلى مجرى الدم العام.

ويمثل سرطان الدم حالة من بين كل 6 حالات وفاة بأمراض السرطان، لما يقدر بنحو 10 ملايين شخص سنويا، حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.