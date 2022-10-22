هل يجوز البقاء في العمل الربوي حتى إيجاد غيره؟

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أجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن سؤال حول وجوب ترك العمل الربوي مباشرة أو البقاء فيه إلى حين إيجاد عمل آخر.

صعوبة العمل

وذكر السائل أن شخصا يعمل في أحد البنوك الربوية، وهو رب عائلة، ومصاريف العائلة على عاتقه، فهل يترك العمل مباشرة، أو يبقى فيه ويبحث عن عمل آخر، مع العلم أنه من الصعب إيجاد عمل في بلادنا.

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التعاون على الإثم

وقال الفوزان إنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، كما أن النبي لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وقد لعن الكاتب والشاهدين لأنهما أعانا على وقوع المعصية بالربا.

وأورد: “فدل الحديث على أن التعاون مع البنوك أو المرابين فهو يأخذ حظا من أكل الربا، ويشارك في اللعن، فعليك بالمبادرة أن تبحث عن العمل المباح، وترك العمل الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإذا علم الله منك صدق النية، فإنه ييسر لك”.