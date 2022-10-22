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بعد 44 يومًا فقط في المنصب.. رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة ستحصل على راتب غير متوقع طوال حياتها

بعد 44 يومًا فقط في المنصب.. رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة ستحصل على راتب غير متوقع طوال حياتها

بعد 44 يومًا فقط في المنصب.. رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة ستحصل على راتب غير متوقع طوال حياتها
٠٢:١٩:٢٢ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف إعلام بريطاني عن راتب قياسي ستحصل عليه رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة ليز تراس، على الرغم من عملها 44 يومًا فقط في منصبها.

وحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، فإن “تراس” ستحصل على 115 ألف جنيه إسترليني بشكل سنوي ما يعادل 44 ألف ريال  شهريا وذلك طيلة حياتها.

وأشار إلى أن هذا المبلغ مخصص – بحسب قوانين البلاد – لرئيس الوزراء البريطاني متى انقضت مدته بالاستقالة أو الإقالة.

وأضاف الموقع أنه طالما أن استقالة رئيسة الوزراء السابقة لم يشوبها أي “قضايا أخلاقية” فإنها ستعامل بذات المبدأ الذي يعامل به رؤساء الوزارة السابقين.

وتعد “تراس” صاحبة أقصر فترة في رئاسة وزراء بريطانيا، إذ تم ترشيحها من جانب حزب المحافظين خلفا لجونسون ثم جاءت استقالتها عقب إخفاقات في الملف الاقتصادي.

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الكلمات الدلالية:
جونسون رئيسة وزراء بريطانيا راتب تراس ليزا تراس

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